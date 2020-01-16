Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс относительно деофшоризации

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов в отношении деофшоризации. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве предусматривает введение международных стандартов налогового контроля.

Так, законопроект предусматривает, что прибыль контролируемой иностранной компании не подлежит включению в общий налогооблагаемый доход контролирующего лица, доля пассивных доходов контролируемой иностранной компании составляет не более 50 процентов общей суммы доходов контролируемой иностранной компании из всех источников.

Контролирующие лица обязаны подавать отчет о контролируемых иностранных компаниях в контролирующий орган одновременно с представлением годовой декларации об имущественном состоянии и доходах за соответствующий календарный год.

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"Ко второму чтению поступило 2219 поправок, из которых 1174 учтено, а 1045 отклонено. Законопроект направлен на развитие и сохранение капитала в Украине и те способы, которые я уже говорил, - это существенное улучшение норм по урегулированию налогообложения прибыли предприятий. Вводится новая модель финансовой ответственности", - отметил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев при рассмотрении законопроекта.

По его словам, вводятся обстоятельства, смягчающие ответственность налогоплательщика и освобождают его от ответственности.

Так, по словам авторов законопроекта, его принятие позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвращать использованию агрессивных схем налогового планирования. А также будет способствовать внедрению международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли, усовершенствует процедуру администрирования налогов и сборов, а также будет способствовать соблюдению принципа справедливости налогообложения.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроекты №1209-1 и №1210 направленные на деофшоризацию, ту, которую обещали многие правительства и созывы.