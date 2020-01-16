Рада разрешила Укравтодору осуществлять заимствования под госгарантии

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно предвидения возможности Укравтодора осуществлять заимствования под государственные гарантии. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2661 предусматривает внести изменения в пункт 3 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины относительно предвидения возможности для Государственного агентства автомобильных дорог Украины осуществлять заимствования под государственные гарантии, путем исключения для Укравтодора применения части четвертой статьи 17 Бюджетного кодекса Украины, блокировала для агентства такую возможность.

Законопроект имеет целью обеспечение эффективного финансирования развития дорожной отрасли Украины, путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Напомним, по информации Кабмина, в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство начинает “большое строительство дорог” с 2020 года.