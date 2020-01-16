Новый закон об образовании должен помочь Украине и Венгрии решить проблемы прошлого - Кулеба

КИЕВ. 16 января. УНН. Новый закон о полном общем среднем образовании должен помочь Украине и Венгрии решить проблемы прошлого. Об этом написал в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба после встречи с Послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто, передает УНН.

"Пока мы с послом говорили о будущем, Верховная Рада приняла долгожданный закон о полном общем среднем образовании, который должен помочь нам решить проблемы прошлого. Теперь обе страны должны делать шаги вперед", - написал он.

Он сообщил также, что рассказал Послу Венгрии Иштвану Ийдярто о своих новогодних праздниках на Закарпатьи и любовь к эрош пиште, а посол рассказал вице-премьеру о том, как готовил гуляш в Бережанском замке.

"Хотим, чтобы отношения были щедрыми на вкус, а острота оставалась только в еде", - добавил Кулеба.

Как сообщалось в УНН, 16 января Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №0901 о полном общем среднем образовании.