Украина в ТКГ предоставила предложения по разведению на следующих трех участках
КИЕВ. 16 января. УНН. Во время заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предоставила предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, определенных Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины", - написала Олифер.
По ее словам, во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.
В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается.
Как сообщал УНН, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.