Рада предварительно предусмотрела в "Бюджете-2020" гарантии на случай долгов Укравтодора

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год относительно возможности предоставления Государственному агентству автомобильных дорог более 19 млн грн для финансирования дорожных инвестиционных проектов. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2660 предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предсказания возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог Украины для финансирования дорожных инвестиционных проектов.

Согласно законопроекту, предусматривается возможность предоставления средств для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог Украины в объеме - 19,274,083,1 тыс. гривен.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины освобождается от обязательств предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Добавим, перед этим парламентарии позволили Укравтодору осуществлять заимствования под госгарантий и приняли законопроект №2661.

Напомним, по информации Кабмина, в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство начинает "большое строительство дорог" с 2020 года.