Украина предложила создать в ТКГ дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы

КИЕВ. 16 января. УНН. На Донбассе необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. В этом контексте украинская сторона в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила в Facebook прессекретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Ситуация безопасности остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран "нормандской четверки" продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решения проблем безопасности - главное в повестке дня", - написала Олифер.

По ее словам, украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ.

Напомним, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдик.