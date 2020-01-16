Парламент предварительно одобрил законопроект о разведке

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу президентский законопроект о разведке №2412-д. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

В заключении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится, что законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышения эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

Также в доработанном законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ относительно определения сроков и конкретизации отдельных положений проекта. В частности, СБУ исключено из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, СБУ определено как субъекта разведывательного сообщества.

Добавим, что на сайте ВРУ, по состоянию на 16 января 2020 года нет пояснительной записки к законопроекту.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте №2412 о разведке подотчетна министру внутренних дел Украины Арсену Авакову Нацгвардия не имеет права быть органом разведки.

Как сообщалось в УНН ранее, нардепы отправили на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки проекты законов о разведке и деятельности Службы внешней разведки Украины, представленные и определенные Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.