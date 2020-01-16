Новости: Политика
Четверг, 16 января 2020, 18:10 • Антонина Карташева • 2745
Нардепы приняли постановление об участии делегаций Украины в ПАСЕ
КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, парламентарии приняли проект постановления №2718 о заявлении ВРУ относительно участия постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.
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Напомним, парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ.
Источник: УНН