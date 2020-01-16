Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 18:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2745
Версия для печати

Нардепы приняли постановление об участии делегаций Украины в ПАСЕ

Нардепы приняли постановление об участии делегаций Украины в ПАСЕ

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли проект постановления №2718 о заявлении ВРУ относительно участия постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

Напомним, парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.