Нардепы приняли постановление об участии делегаций Украины в ПАСЕ

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли проект постановления №2718 о заявлении ВРУ относительно участия постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комитет принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ

Напомним, парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ.