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Пристайко встретился с главой МИД Нидерландов: обсуждали МН17 и санкции ЕС

Пристайко встретился с главой МИД Нидерландов: обсуждали МН17 и санкции ЕС

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 16 января, встретился министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефаном Блоком в Лондоне. Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, “Северный поток-2” и сотрудничество в деле о сбитом самолете “MH17”. Об этом Пристайко сообщил на своей страничке в Twitter, передает УНН.

“Углубленное обсуждение с нидерландским министром Стефаном Блоком ситуации на востоке Украины, санкций ЕС и „Северного потока-2“, а также текущей подготовки к первому судебному разбирательству (по делу сбитого самолета — ред.) MH17 в Гааге”, — написал Пристайко.

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В свою очередь, Блок написал на своей странице в Twitter: “Я нахожусь в Лондоне, чтобы поделиться голландским опытом после MH17 с пострадавшими странами авиакатастрофы PS752. Международная поддержка и солидарность являются необходимыми в поисках справедливости”.

Напомним, Пристайко обсудил сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ с главой МИДа Британии.

Как сообщал УНН, сегодня в Лондоне была запланирована встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли из-за катастрофы украинского самолета.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нидерланды
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