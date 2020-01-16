Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 21:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8055
Версия для печати

Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета: среди тем Украина

Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского Совета: среди тем Украина

КИЕВ. 16 января. УНН. В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем обсуждался ряд тем, среди них — Украина, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля и Twitter журналиста Рикарда Йозвяка.

“В ходе телефонного разговора Владимира Путина с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам”, — указано в сообщении Кремля.

Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 января 2020 года в Берлине.

В Кремле касательно Украине отметили: “Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчёркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в “нормандском формате”.

В свою очередь, журналист Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС поддерживает: “независимость, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ”. Аналогичное сообщение сделали и в пресс-службе Европейского Совета.

Как писал УНН, Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Владимир Путин, Украина

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.