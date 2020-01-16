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"Состоятельные граждане" и "Счастливая Украина": в Раде зарегистрировали ряд межфракционных объединений

"Состоятельные граждане" и "Счастливая Украина": в Раде зарегистрировали ряд межфракционных объединений

КИЕВ. 16 января. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали ряд межфракционных объединений, в частности "Состоятельные граждане - сильная Украина". Об этом во время вечернего заседания ВР сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Так, в ВР создано межфракционное депутатское объединение "Счастливая Украина", председателем которого избрана председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Также создано межфракционное депутатское объединение "За доступные административные услуги", сопредседателями которого избраны народные депутаты Билозир, Клачкову, Безгина и Рублева.

Кроме того, создано межфракционное депутатское объединение "Состоятельные граждане - сильная Украина", в которое вошли народные депутаты Украины Билозир, Безгина, Клочко и Княжицкий.

Напомним, в Верховной Раде Украины создали межфракционное депутатское объединение "Бренд государство Украина".

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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