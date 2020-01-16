Иран готов передать тела погибших украинцев - заявление

КИЕВ. 16 января. УНН. Иран готов передать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ и привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора с главой МИД Украины Вадимом Пристайко, передает УНН со ссылкой на МИД Ирана.

Как сообщили в МИД Ирана, министры иностранных дел обсудили последние события, связанные с катастрофой самолета МАУ.

"В этом разговоре Зариф заявил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе МИД Ирана добавили, что министр иностранных дел Украины также поблагодарил за сотрудничество Ирана на всех этапах.

Напомним, Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 сегодня провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии с целью установления справедливости для близких и родных ее жертв.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.