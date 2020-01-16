В "Слуге народа" подтвердили, что Бабак написала заявление об отставке

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак действительно написала заявление об отставке. Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Действительно госпожа Бабак написала заявление по собственному желанию", - подтвердила Кравчук.

По ее словам, на кандидатом на кресло министра является нынешний глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль.

"Завтра утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции со Шмыгалем", - добавила Кравчук.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, что министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак написала заявление по собственному желанию.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра Украины об увольнении с занятия должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра .. . Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - написал Гончаренко.

Позже Шуляк опровергла информацию, что она претендует на кресло министра развития общин и территорий.