Авиакатастрофа в Иране: завершилась идентификация тел погибших украинцев

КИЕВ. 16 января. УНН. В столице Ирана Тегеране идентифицировали тела всех 11 погибших граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД Украины, передает УНН.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

В МВД напомнили, что 15 спасателей, 4 следователей и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737. Также 2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Как ранее сообщал УНН, Иран готов передать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ и привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.