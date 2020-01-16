Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 21:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3630
Версия для печати

Авиакатастрофа в Иране: завершилась идентификация тел погибших украинцев

Авиакатастрофа в Иране: завершилась идентификация тел погибших украинцев

КИЕВ. 16 января. УНН. В столице Ирана Тегеране идентифицировали тела всех 11 погибших граждан Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МВД Украины, передает УНН.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - говорится в сообщении.

Так, по предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

В МВД напомнили, что 15 спасателей, 4 следователей и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737. Также 2 эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Как ранее сообщал УНН, Иран готов передать тела украинских граждан, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ и привлечь экспертов к расшифровке черных ящиков.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Источник: УНН
Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, идентификация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.