Нардепы продлили срок публичных закупок лекарств

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект по обеспечению возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2540 о внесении изменений в раздел ІХ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" имеет целью создание условий для непрерывного осуществления закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки, в течение апреля 2020 года, а также обеспечение доступа граждан к таким лекарственным средств и медицинским изделиям.

Законопроектом предлагается в пункте 2 раздела IX "Заключительные и переходные положения" действующей редакции Закона Украины "О публичных закупках" цифры и слова "31 марта 2020" заменить цифрами и слова "30 апреля 2020 включительно".

Напомним, Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект № 2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым временно освобождает операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.