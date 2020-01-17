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Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму оставили под арестом

Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму оставили под арестом

КИЕВ. 17 января. УНН. В аннексированном Россией Крыму на закрытом заседании 16 января подконтрольный Кремлю суд оставил под арестом фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что на заседании рассматривалась апелляционная жалоба защитника Гафарова на продлении меры пресечения. Сторона защиты указывала на состояние здоровья Гафарова, который вызывает беспокойство.

Также говорилось, что в подконтрольном России Железнодорожном районном суде Симферополя находится на рассмотрении административный иск о признании незаконности, бездействия администрации СИЗО Cимферополя, в частности, медицинского обследования Гафарова.

Ранее сторона защиты сообщала, что фигурант “дела Хизб ут-Тахрир” Джемиль Гафаров с 25 октября не получает необходимых медикаментов в СИЗО Симферополя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных с аннексированного Крыму, среди которых упоминала и о Джемиля Гафарова.

Джемиль Гафаров имеет третью группу инвалидности, хроническое заболевание почек и проблемы с сердцем.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, крымские татары
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