Гончарук заявил, что Украина имеет все предпосылки для экономического роста в последующие годы

КИЕВ. 17 января. УНН. Сейчас Украина имеет все предпосылки для экономического роста в следующие несколько лет. С таким заявлением выступил премьер-министр Алексей Гончарук на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Подписан важный документ, который предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям. В Украине сейчас есть все для того, чтобы быстро расти следующие несколько лет. Тенденции, которые мы сегодня наблюдаем — это и увеличение золотовалютных резервов, и рекордное снижение инфляции — означает, что нашей стране начинают верить”, — подчеркнул Гончарук.

Отмечается, что документ утвердили Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Премьер также отметил, что Правительство и Национальный банк являются надежными партнерами.

“Правительство и НБУ имеют общие приоритеты: экономике надо максимально быстро дать доступ к дешевым ресурсам и уменьшить риски для финансовых учреждений”, — отметил Гончарук.

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По его словам, дешевые кредиты нужны украинцам уже сейчас, поэтому с 1 февраля будет запущена программа дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированная ранее Президентом.

“Также мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и для ипотеки. Наша цель — 11-12% в гривне”, — сообщил глава правительства и добавил, что еще одним важным приоритетом является доступность финансовых услуг.

“Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас следующие несколько лет”, — отметил Премьер-министр.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он в них “полный профан”.

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии “Слуга народа”, во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, “заоблачные” зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых “сливов” с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы “каждый украинец почувствовал реальные изменения”.