СМИ: в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе

КИЕВ. 17 января. УНН. На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск в Донбассе, но согласовать смогли только одну. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе в Минске, передает УНН.

Так, по информации издания, украинская сторона предлагает развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска “Гнутово”.

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Рассадка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ “Гнутово”.

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“В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска “Гнутово”, — говорится в сообщении, и добавляется, что стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Как писал УНН, ранее Украина в ТКГ назвала условия проведения выборов на Донбассе.