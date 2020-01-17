Пристайко: я не доверяю заявлениям Парнаса

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит заявлениям предпринимателя Льва Парнаса относительно контактов между Вашингтоном и Киевом, которые стали поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление глава украинского МИД сделал в интервью телекомпании CNN, передает УНН.

“Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни одному его слову”, — сказал Пристайко, отвечая на вопрос ведущей. Он отметил, что финансовая и военная помощь Киеву со стороны Вашингтона регулярно пересматривалась как минимум два раза в год в течение нескольких лет — в середине и в конце года. “Иногда ее сокращают, иногда повышают, что мы наблюдаем сейчас, — указал он. — В конце года мы получили больше запланированного”.

“Я понимаю, что этот человек (Лев Парнас — ред), которого я не знаю лично, пытается спасти себя, но, повторюсь, я не доверяю его словам, — указал Пристайко. — Я так устал от этих вопросов о нашей роли в импичменте (президента США Дональда Трампа). Мы стараемся донести до США, что мы счастливы иметь поддержку от обеих партий и будем рады и дальше получать ее”.

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Ранее Парнас заявил, что весной прошлого года требовал от президента Украины Владимира Зеленского через его помощника запустить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая в противном случае отказом американской администрации от налаживания контактов с украинской стороной и предоставления Киеву военной помощи.

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