Председатель Верховного суда США и сенаторы присягнули перед судебным процессом над Трампом

КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель Верховного суда США Джон Робертс поклялся перед членами Сената на историческом процессе об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом пишет Радио Свобода, передает УНН.

Робертс пообещал, что во всем, что касается судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, “будет судить беспристрастно — по Конституции и законам”.

После этого свои подписи под присягой поставили и сенаторы.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что слушания откладываются до 21 января, рассмотрение начнут в 20:00 по Киеву.

Дональду Трампу отправят повестку о явке в импровизированную зала суда Сената. Как ожидается, его будут представлять два адвоката.

Ранее сегодня Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это произошло после того, как председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф зачитал две статьи обвинений в адрес президента, прибыв в Сенат в числе семи уполномоченных Палаты представителей, которых американская пресса называет “менеджерами” по импичменту. На процессе они будут в качестве прокуроров. Сенаторы же будут на процессе в качестве присяжных.

Накануне Палата представителей США назначила этих семерых “менеджеров по импичменту” с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названы, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдена.

18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствование работе Конгресса.

Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате — у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили о убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.