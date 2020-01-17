В "Слуге народа" назвали имя преемника Бабак на посту главы Минрегиона

КИЕВ. 17 января. УНН. Преемником министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак может стать председатель Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль. Об этом УНН сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сейчас Шмыгаль является кандидатом на кресло министра.

“Утром вопрос рассмотрит профильный комитет и будет встреча фракции с Шмыгалем”, — добавила Кравчук.

Ранее Кравчук, в частности, подтвердила, что Бабак написала заявление об отставке.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил в своем Telegram-канале, что Шмыгаль не только возглавит Минрегион, но и станет 3 вице-премьер-министром.

“В итоге остановились на Денисе Шмыгале, нынешнем председателе Ивано-Франковской обладминистрации. Он займет должность не только министра, но и станет 3-м вице-премьером в составе Правительства”, — написал нардеп.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на место Бабак является депутат от “Слуги народа” Елена Шуляк, однако, позже Шуляк опровергла эту информацию.