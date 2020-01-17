Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 17 января 2020 08:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8010
Версия для печати

Зеленский в Польше встретится с президентами Дудой и Штайнмайером

Зеленский в Польше встретится с президентами Дудой и Штайнмайером

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где, кроме польского президента Анджея Дуды встретится с президентами Израиля и Германии. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.

Как пишет издание, встреча Зеленского и Дуды должна состояться непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

Об отдельных официальные встречи или переговоры Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером или его израильским коллегой Реувеном Ривлином пока не сообщается.

В частности, среди гостей церемонии находятся монархи из Голландии и Испании, а также премьер-министр Франции.

Издание отмечает, что на торжество “не был приглашен российский президент Владимир Путин. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спикер парламента Польши заявил, что “Дуда должен был пригласить Путина на годовщину в Освенцим”

“Важнейшими гостями торжества будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их приедет около двух сотен”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, ранее российский президент Путин спровоцировал дипломатический скандал с Польшей из-за истории Второй мировой войны. В результате, президент Дуда заявил, что не будет принимать участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который будет проходить 23 января в Иерусалиме. На это мероприятие приглашены около 30 лидеров стран мира.

Напомним, Премьер Польши заявил, что ложь Путина о Второй мировой войне является попыткой избежать международного давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше сравнили ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.