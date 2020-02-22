Зеленский не включил Скалецкую в рабочую группу по реформированию системы здравоохранения

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не включил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую в состав временной рабочой группы по вопросам реформирования системы здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. Соответствующий указ № 55/2020 Глава государства подписал 21 февраля. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Возглавил рабочую группу председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

В документе отмечается, что рабочая группа должна до 1 марта 2020 года проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствование системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Напомним, Скалецкая будет находиться в Новых Санжарах вместе с эвакуированными из Уханя украинцами в течение 14 дней.