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Теннисистка Костюк стала полуфиналисткой соревнований в Египте

Теннисистка Костюк стала полуфиналисткой соревнований в Египте

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира ITF, который проходит в столице Египта - Каире, передает УНН со ссылкой на ITF.

Костюк нанесла разгромное поражение 7-й сеяной из Болгарии Изабелле Шиниковий - 6:1, 6:3. На победу украинка потратила менее часа игрового времени и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Добавим, что за путевку в 1/2 финала также поборется украинка Дарья Снигур в матче с румынкой Рузе. За выход в финал киевлянка Костюк поборется именно с победительницей пары Снигур-Рузе.

Источник: УНН
Теги: теннис
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