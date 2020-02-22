Теннисистка Костюк стала полуфиналисткой соревнований в Египте

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира ITF, который проходит в столице Египта - Каире, передает УНН со ссылкой на ITF.

Костюк нанесла разгромное поражение 7-й сеяной из Болгарии Изабелле Шиниковий - 6:1, 6:3. На победу украинка потратила менее часа игрового времени и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Добавим, что за путевку в 1/2 финала также поборется украинка Дарья Снигур в матче с румынкой Рузе. За выход в финал киевлянка Костюк поборется именно с победительницей пары Снигур-Рузе.