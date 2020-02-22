Британский миллиардер Брэнсон представил первый лайнер своей круизной компании

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Британский предприниматель Ричард Брэнсон, основатель бизнес-империи Virgin, представил круизный лайнер Scarlet Lady - первый из четырех запланированных судов его новой компании Virgin Voyages. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Брэнсон надеется, что современный роскошный дизайн лайнера, невероятное количество развлечений и формат «только для взрослых» позволит привлечь большое количество прежде всего молодых клиентов.

Во время презентации лайнера Брэнсон рассказал, что на борту корабля дизайн кают выполнен в стиле номеров дизайнерских бутик-отелей, на верхней палубе можно будет заниматься йогой, также тату-студия и магазин виниловых пластинок.

Лайнер построили в Италии, он может принять 2770 пассажиров и 1160 членов экипажа. Cудно отправится в Ливерпуль, а затем - в Нью-Йорк и Майами, откуда начнет в апреле свой первый круиз.

По словам Брэнсона, лайнер Scarlet Lady будет осуществлять круизы в Карибском бассейне, а потому бизнесмен не ожидает негативных последствий для новой компании из-за опасений относительно распространения коронавируса.

Такие опасения стали серьезным ударом для многих круизных компаний.

Как известно, судно Diamond Princess с начала февраля находится в карантине у берегов Японии. На борту новым коронавирусом целом заразились уже более 600 человек. Часть пассажиров из отдельных стран эвакуировали. Еще одному лайнеру отказывали в мероприятии в порты из-за опасений распространения коронавируса.