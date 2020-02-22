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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2347 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2347 человек

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на 5:50 субботы общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2347 человек, еще 13 случаев смерти зафиксировано в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 76290 человек. Всего в мире - 77661. В свою очередь, выздоровели по последним данным 20660 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Напомним, ситуация в Новых Санжарах под контролем правительства, эвакуированные украинцы не имеют симптомов заболеваний.

Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.

Источник: УНН
Теги: Китай, коронавирус, жертвы
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