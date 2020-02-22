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Официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/доллар

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На 22 февраля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

24.477700 грн за доллар;

26.424900 грн за евро;

0.383620 грн за российский рубль;

31.511400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 февраля курс всех валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс гривны
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