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Йованович напишет книгу, в которой расскажет о работе послом в Украине

Йованович напишет книгу, в которой расскажет о работе послом в Украине

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Бывший посол США в Украине (2016-2019) Мари Йованович, которая стала одним из фигурантов в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа, напишет книгу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Издательство Houghton Mifflin Harcourt подтвердило, что заключило с Йованович соответствующее соглашение.

В книге, которая пока не имеет названия, будет, в частности, рассказываться о работе Йованович в Украине и ее возвращении в США.

Напомним, бывший посол США в Украине Йованович ушла в отставку из Госдепа.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани признался, что бывший посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена.

Ранее Мари Йованович во время показаний перед комитетом в Конгрессе США заявила, что она чувствовала себя под угрозой из-за позиции президента США Дональда Трамп по ней.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, посол, книги, Мари Йованович
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