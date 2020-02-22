На Закарпатье разоблачили махинации с бюджетными средствами, предназначенными на ремонт автодорог

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в одном из районов Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УСБУ в Закарпатской области.

По данным следствия, руководство районной государственной администрации в 2018 году заключило договор с коммерческой структурой на ремонт автомобильных дорог местного значения. Общая сумма контракта составила почти 28 млн гривен, часть из перечисленных средств участники сделки присвоили.

По предварительной версии следствия, директор подрядного предприятия в сговоре с инженером по техническому надзору и должностными лицами государственной администрации подписал акты выполненных работ по значительно завышенным данным по объемам проведенного ремонта и стоимости строительных материалов. Таким образом заговорщики успели присвоить более 300 000 гривен бюджетных средств.

В то же время строительно-техническая экспертиза показала, что проведенные работы были выполнены некачественно, дорожное покрытие вновь нуждается в реконструкции, а на отдельных участках ремонт не проводился вообще.

Во время обысков, проведенных по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документы, доказывающие возможную противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, директору фирмы-подрядчика и инженеру по техническому надзору объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других участников сделки.

Мероприятия по разоблачению проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

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