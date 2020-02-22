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Пристайко в Вашингтоне встретился с заместителем Госсекретаря США: обсудили агрессию РФ

Пристайко в Вашингтоне встретился с заместителем Госсекретаря США: обсудили агрессию РФ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В пятницу министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Вашингтоне провел встречу с Первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Бигуном. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, преодоление коррупции в Украине и евроатлантической интеграции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу Посольства Украины в США.

Так, по информации посольства, стороны обсудили вопросы совместных действий в направлении возвращения мира на Донбассе и деоккупации Крыма, американскую поддержку Украины на пути к евроатлантической интеграции и взаимодействия двух государств в экономической и военной сферах.

"Постоянная поддержка США сегодня крайне важна. Новые подходы ощущаются не только в Киеве - это вдохновляет", - цитируют дипломаты министра.

В Госдепе также рассказали о деталях встречи.

"Заместитель секретаря Бигун и министр иностранных дел Пристайко обсудили взаимное стремление к мирному урегулированию российской агрессии в Украине. Заместитель секретаря поздравил министра иностранных дел с прогрессом, который его правительство достигло в борьбе с коррупцией и институциональных реформах. Они также обсудили возможности для дальнейшей интеграции украинских военных, инвестиций и торговли с евроатлантическим сообществом", - сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Вадим Пристайко провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Госдеп, Вадим Пристайко

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Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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