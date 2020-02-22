От 7° мороза до 8° тепла: прогноз на сегодня

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Украине в субботу, 22 февраля, на востоке и в прикарпатских областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории страны - без осадков. Температура в течение суток - от 7° мороза до 8° тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"По Украине 22 февраля облачно с прояснениями. В восточных, ночью и в прикарпатских областях небольшой мокрый снег и дождь, в Карпатах умеренный снег, на дорогах местами гололедица, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами, кроме восточной части, туман", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно южный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 1-3° мороза.

По Киеву 22 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Напомним, синоптики спрогнозировали изменение погоды 23-24 февраля, ожидаются сильные осадки и ветер.