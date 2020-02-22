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ООС: возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения

ООС: возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ночь на 22 февраля вблизи населенного пункта Новотошковское в Луганской области вражеская диверсионно-разведывательная группа совершила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения, было боестолкновение, в результате которого враг отступил. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

"Сегодня, ночью 22 февраля, была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку.

"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее на этой неделе, 18 февраля, боевики атаковали украинские позиции вблизи Новотошковского на Донбассе.

В результате боевых действий погиб один украинский защитник, еще четверо получили легкие ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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