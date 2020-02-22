В КПВВ на Донбассе в очередях застряли 370 автомобилей

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на сегодняшнее утро в оба направления образовались очереди в целом из 370 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/130; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 40/20", - говорится в сообщении.

В то же время указано, что все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Пропускные операции сегодня утром начались вовремя.

"За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более 43 тысячи человек и почти 5 тысяч транспортных средств", - добавили пограничники.

Напомним, накануне, 21 февраля, утром в КПВВ в зоне ООС в очередях было 240 автомобилей.