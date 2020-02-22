Украина сократила суточный отбор газа из своих ПХГ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 февраля уменьшился до 16,134 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время 20 февраля из ПХГ Украины отобрано 29,57 млн куб. м, тогда как сутками ранее 35,49 млн куб. м газа.

При этом в данных за 20 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 21 млн куб. м, из Польши - 1 млн куб. м, из Венгрии - 8,32 млн куб. м газа.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

Напомним, по данным Минэкоэнерго, в январе потребители заплатят за газ 5580 грн за тыс. куб. м с НДС без транспортировки. В правительстве пообещали, что в феврале платежка за газ будет значительно ниже.