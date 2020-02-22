В оккупированный Крым съездил генпрокурор России

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов 21 февраля посетил оккупированный Крым, где в частносити провел "прием предпринимателей". Об этом сообщили в российской Генпрокуратуре, передает УНН.

"21 февраля 2020 года генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов осуществил рабочую поездку в город Симферополь и Севастополь, где встретился с коллективами прокуратур регионов", - говорится в сообщении.

Указано, что Краснов по итогам встречи с бизнесменами "дал поручение о проведении проверок по обращениям".

Отметим, Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Аннексию осуждает Украина и большинство стран мира.