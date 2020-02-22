В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

КИЕВ. 22 февраля. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в Европе составляет уже два человека - второй случай смерти зафиксировали в Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Так, ранее стало известно, что один человек умер после заражения во Франции.

Общее количество подтвержденных случаев заражения новым вирусом составляет 77 662 человека. Выздоровели - 21 041.

Всего в настоящее время зафиксировано 2 360 подтвержденных случаев смерти от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Из них 2 250 - в китайской провинции Хубэй.

Как сообщал УНН, ситуация в Новых Санжарах в Полтавской области, куда отправили эвакуированных из Китая, под контролем правительства, эвакуированные украинцы не имеют симптомов заболеваний.