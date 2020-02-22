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Скалецкая показала видео с "Новых Санжар"

Скалецкая показала видео с "Новых Санжар"

Зоряна Скалецкая

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая обнародовала видео, в котором показала вид из окна санатория Национальной гвардии МВД Украины "Новые Санжары", где находятся эвакуированные из китайской провинции Хубэй граждане Украины. Роликом министр поделилась у себя в Facebook, передает УНН.

"Так выглядит утро из окна комнаты помещения, в котором находимся мы с эвакуированными украинцами из Китая. Всем доброе утро", - написала министр.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Как сообщал УНН, Скалецкая пообещала, что проведет 14 дней вместе с эвакуированными украинцами в "Новых Санжарах".

Позже начальник медцентра "Новые Санжары" Александр Блинов заявил, что Зоряна Скалецкая прервала свой карантин и покинула медучреждение, но в Минздраве эту информацию не подтвердили.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, Минздрав, эвакуация, коронавирус, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары
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