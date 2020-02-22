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Пограничники со стрельбой задержали нарушителя

Пограничники со стрельбой задержали нарушителя

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Пограничники в Киевской области со стрельбой задержали мужчину, который по требованию предоставить документы для проверки начал нецензурно выражаться в сторону правоохранителей, угрожал им физической расправой и в конце начал убегать. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

Как указано, вчера пограничники в пограничной полосе, на берегу реки Тетерев, недалеко от населенного пункта Лапутьки Киевской области, обнаружили автомобиль марки "ЗАЗ" с резиновой лодкой. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы.

"На законное требование охранников границы предоставить документы для проверки гражданин начал вести себя агрессивно и вызывающе - нецензурно выражался в сторону пограничников, угрожал им физической расправой и в конце обратился в бегство в направлении населенного пункта. С целью задержания данного лица пограничный наряд был вынужден совершить два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов с резиновой пулей", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы", решение по которому будет принимать суд.

Кроме этого, в полицию направлено уведомление об уголовном правонарушении по ст. 342 УКУ "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ст. 345 УКУ "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, на границе с Румынией со стрельбой остановили контрабандистов.

Источник: УНН
Теги: задержание, Госпогранслужба, стрельба
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