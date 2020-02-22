Регистрация | Вход |
USD: 24,48 -0,0454  EUR: 26,42 -0,0613 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 22 февраля 2020 14:07
Получить тестовый доступ
Суд избирает меру пресечения мужчине, задержанному во время столкновений в Новых Санжарах
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
9480
Версия для печати

Начальника отдела полиции на Волыни задержали из-за взятки

Начальника отдела полиции на Волыни задержали из-за взятки

фотогалерея

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Начальника отдела полиции на Волыни задержали из-за взятки в 3000 долларов за закрытие дела. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи ГБР задержали начальника одного из отделов ГУНП в Волынской области за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). По предварительной информации, правоохранитель требовал и получил 3000 долларов США от гражданина в обмен на закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства", - говорится в сообщении.

При получении неправомерной выгоды правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения, избрании меры пресечения и отстранения от должности, добавили в Офисе Генпрокурора.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Львовской области при содействии прокурора Волынской области. Оперативное сопровождение - Волынское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Волыни будут судить полицейского за вымогательство взятки в 3 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: взятка, полиция, Луцк и Волынь, ГБР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.