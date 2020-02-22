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Трем школьницам сообщили подозрение за избиение девочки

Трем школьницам сообщили подозрение за избиение девочки

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Полицейские сообщили о подозрении в хулиганстве несовершеннолетним девушкам за избиение еще одной девочки в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"21 февраля следователи Бердичевского отдела полиции объявили о подозрении в совершении хулиганства трем девушкам 14-15 лет, причастным к избиению подруги", - говорится в сообщении.

События происходили 17 февраля в селе Хажини. Трое девушек назначили встречу еще одной якобы для разговора и избили ее. Во время этого одна из обидчиц все снимала с помощью мобильного.

Всех участников снятого конфликта полицейские быстро установили и открыли уголовное производство. После проведения необходимых следственных действий 21 февраля несовершеннолетним девушкам объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 296 УКУ).

Пострадавшая от избиения девочка сейчас находится в больнице. Ее здоровьем занимаются медики.

Досудебное расследование продолжается. Законодательством предусмотрено наступление уголовной ответственности за такие действия с 14-летнего возраста. За подобные действия Уголовным кодексом Украины определено наказание - до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.

Напомним, на Буковине мужчина избил в школе обидчика своего сына, открыто два производства.

Источник: УНН
Теги: полиция, Житомир и Житомирская область, хулиганство, несовершеннолетние
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