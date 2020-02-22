Секретарь СНБО прилетел в Новые Санжары

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению Президента прибыл в Новые Санжары Полтавской области, где находятся эвакуированные из пораженного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА, передает УНН.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары. Его встретил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов", - сообщают в ОГА.

Отмечается, что Данилов ознакомится с условиями пребывания эвакуированных из Китая украинцев в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары", а также с ситуацией, возникшей вокруг размещения украинцев.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.