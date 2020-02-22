WP: Трамп негодовал после возвращения из Японии американцев с коронавирусом

КИЕВ. 22 февраля. УНН. На этой неделе президент США Дональд Трамп негодовал после того, как 14 американцев, результаты проверки которых дали положительный результат на коронавирус, были возвращены в США из Японии. Об этом изданию The Washington Post сообщили представители администрации Трампа, передаёт УНН.

Так, согласно информации издания, президенту США сначала сообщили, что американцы, находившиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, где распространился коронавирус, будут доставлены обратно в США на двух самолетах, но пациенты с инфекцией или с симптомами останутся в Японии, где находится корабль.

Тем не менее, Госдепартамент и чиновник здравоохранения США, как сообщается, решили отправить зараженных американцев самолетами в США и поместить их в изоляцию, не сказав об этом президенту.

По словам источников в администрации, Трамп узнал об изменениях планов только после того, как граждан США уже вернули на родину, и пожаловался, что решение может повредить тому, как его адменистрация справляется со вспышкой.

Как сообщал УНН, американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 62 гражданина США с круизного лайнера Diamond Princess заболели новым коронавирусом.