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Вирусологи в спортивных костюмах: Данилов рассказал, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах

Вирусологи в спортивных костюмах: Данилов рассказал, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время протестов против размещения в Новых Санжарах эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев присутствовали люди, занимающиеся "профессиональным" подстрекательством толпы. Об этом на брифинге в Новых Санжарах сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

"Ситуация, которая сегодня есть - вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. То, что происходило - мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам - они будут выяснять, что здесь происходило", - заявил секретарь СНБО.

На вопрос журналистов о том, подстрекали ли эти лица толпу, он ответил: "Конечно".

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекательство делают, а потом, скажем так, немножко исчезают. Еще раз скажу - и Служба безопасности, и МВД понимает, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию... Сейчас новая такая есть теория, что это вирусологи в спортивном оборудовании, так можно о них говорить... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - добавил Данилов.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Полтава и Полтавская область, эвакуация, коронавирус, Новые Санжары
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