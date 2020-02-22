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Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под ночной домашний арест

Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под ночной домашний арест

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Октябрьский районный суд Полтавы применил к мужчине, который подозревается в попытке наезда на сотрудников Нацгвардии во время столкновений в Новых Санжарах, где 20 февраля протестовали против размещения эвакуированных из Китая граждан, ночной домашний арест, передает кореспондет УНН.

Так, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 7:00 на два месяца - по 20 апреля.

Также на подозреваемого возложены обязанности, в частности: не оставлять место жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу.

Как сообщалось, прокуратура настаивала на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских и гражданский.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.

Источник: УНН
Теги: суд, Полтава и Полтавская область, эвакуация, коронавирус, Новые Санжары
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