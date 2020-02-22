СНБО: собранный биоматериал у эвакуированных из Китая сегодня отправят в Киев на анализ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. У эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского города Ухань и медицинского персонала, размещенных в медцентре "Новые Санжары", раз в три дня будут брать биологический материал для проведения исследований на возможность коронавируса, сегодня первая партия биоматериала будет самолетом передана в Киев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО Украины по итогам визита в Новые Санжары секретаря СНБО Алексея Данилова.

Секретарь СНБО сообщил, что "у эвакуированных и медицинского персонала раз в три дня будут брать биологический материал для проведения молекулярно-генетических исследований для выявления возможного наличия коронавируса". Результаты анализов, сказал он, будут изучаться в лабораториях Киева, и отметил, что общественности будет предоставляться информация о результатах исследований.

"Уже сегодня первая партия биоматериала будет самолетом передана в Киев", - цитируют Данилова в пресс-службе.

Секретарь СНБО также заявил, что наши сограждане и иностранцы обеспечены всем необходимым, а со вчерашнего дня в поселке открыт пункт Красного Креста.

Данилов совместно с председателем Полтавской областной государственной администрации Синегубовым провел встречу с главой районной государственной администрации и председателем Новосанжарской поселковой объединенной территориальной общины, во время которой была обсуждена текущая ситуация и возможная помощь с последующим пребыванием эвакуированных в медцентре, в которой могут нуждаться местные власти.

Напомним, в Минздраве заявили, что ни у одного в обсервации в Новых Санжарах нет признаков заражения коронавирусом.

20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это привело к сопротивлению местных жителей, произошли столкновения.