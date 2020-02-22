В Днепре между гаражами нашли избитой 15-летнюю девушку, подозреваемого задержали

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Днепре между гаражами нашли избитой 15-летнюю девушку, подозреваемого в этом парня задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

21 февраля около 9:00 в полицию поступило сообщение от бабушки о том, что ее внучка 17 февраля около 16:00 ушла из дома и не вернулась. О том, что девочка не ходит в школу, также сообщила ее учительница.

В тот же день около 12:30 между гаражами по одной из улиц Соборного района разыскиваемую девушку обнаружили с многочисленными травмами. Ребенка госпитализировали в больницу.

Как установили полицейские, 18 февраля в 1:00 между 19-летним юношей и несовершеннолетней девушкой возник конфликт. Нападавший избил девушку и когда она упала на землю, оставил место преступления. Полицейские задержали злоумышленника.

По данному факту следователями Соборного отделения полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За нанесение телесных повреждений несовершеннолетней 19-летнему мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, трем школьницам в Житомирской области сообщили подозрение за избиение девочки.