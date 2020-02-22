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Актеры сериала "Друзья" воссоединятся для спецвыпуска шоу

Актеры сериала "Друзья" воссоединятся для спецвыпуска шоу

КИЕВ. 22 февраля. УНН. После более чем 15 лет актеры популярного американского сериала "Друзья" воссоединятся для выпуска специальной серии. Ее покажут на стриминговом сервисе HBO Max, передает УНН со ссылкой на официальное заявление на сайте медиакорпорации WarnerMedia.

Режиссером спецвыпуска станет Бен Уинстон в команде исполнительных продюсеров Кевина Брайта, Марты Кауфман и Дэвида Крейна.

Сообшается, что актёры оригинального каста Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Лебланк, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер также выступят в роли исполнительных продюсеров.

Дата выхода спецэпизода не называлась.

Как сообщал УНН, компания Lego к юбилею известного американского сериала "Друзья" выпустила новый конструктор.

Источник: УНН
Теги: сериалы
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