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Украинские биатлонистки завоевали медаль на ЧМ-2020

Украинские биатлонистки завоевали медаль на ЧМ-2020

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украинские биатлонистки завоевали бронзовую медаль по итогам женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Украинские биатлонистки - бронзовые медалистки ЧМ. Капитан команды Елена Пидгрушная выдает прекрасный заключительный этап в эстафете и поднимает Украину на пьедестал чемпионата мира в Италии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в составе команды были Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная.

Результат женской эстафеты на ЧМ-2020 по биатлону:

1. Норвегия (1+9) 1:07:05,7;
2. Германия (0+9) +10,7;
3. Украина (0+8) +18,4.

Напомним, ранее сборная Украины объявила состав на чемпионат мира по биатлону в Италии.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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