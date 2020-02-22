Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 23 февраля 2020 02:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Синоптики сообщили, когда циклон принесет в Украину непогоду
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
11625
Версия для печати

Неизвестные напали на предпринимателя в Кропивницком

Неизвестные напали на предпринимателя в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Кропивницком неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

"Подтверждает факт совершения разбойного нападения, совершенного относительно владельца одного из торговых заведений Кропивницкого. Сумма причиненного преступлением ущерба устанавливается. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

По ее словам, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.

Напомним, в Одесской области совершено разбойное нападение на фермера и его семью.

Источник: УНН
Теги: нападение, предприниматели, Кропивницкий и Кировоградщина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.