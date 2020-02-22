Неизвестные напали на предпринимателя в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Кропивницком неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

"Подтверждает факт совершения разбойного нападения, совершенного относительно владельца одного из торговых заведений Кропивницкого. Сумма причиненного преступлением ущерба устанавливается. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", - прокомментировала пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.

По ее словам, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.

Напомним, в Одесской области совершено разбойное нападение на фермера и его семью.