В США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Госдепартаменте США считают, что тысячи связанных с Россией учетных записей в социальных сетях приложили скоординированные усилия по распространению паники по поводу нового коронавируса, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией, передает УНН со ссылкой на AFP.

Так, агенство сообщает, что кампания по дезинформации “продвигает необоснованные теории заговора о том, что Соединенные Штаты стоят за вспышкой COVID-19”, пытаясь таким образом нанести ущерб глобальному имиджу США.

Представители Госдепартамента, которым поручено бороться с российской дезинформацией, сообщили AFP, что в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram используются фальшивые аккаунты для продвижения российских тезисов.

“Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты и союзы США изнутри, в том числе посредством скрытых и навязчивых кампаний по оказанию вредного влияния”, — заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

По его мнению, распространяя дезинформацию о коронавирусе, россияне “вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекая от глобальных ответных мер в области здравоохранения”.

Заявления, которые появлялись в сети в последние недели, включают в себя утверждения о том, что вирус — это попытка США “вести экономическую войну с Китаем”, биологическое оружие, произведенное ЦРУ, или часть усилий, предпринимаемых Западом “чтобы подтолкнуть анти-китайские лозунги”, пищет издание. Многие американцы, включая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, как указано, также были ложно обвинены в причастности к созданию вируса.

Кампания по дезинформации была обнаружена американскими наблюдателями в середине января после того, как китайские чиновники объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане, пишет агентство.

Несколько тысяч онлайн-аккаунтов — ранее идентифицированных как транслирующие при поддержке России сообщений о таких важных событиях, как война в Сирии, протесты "желтых жилетов" во Франции и массовые демонстрации в Чили — публикуют “почти идентичные” сообщения о новом коронавирусе, говорится в отчете, подготовленном для Центра глобального взаимодействия Государственного департамента.

Аккаунты — управляемые людьми, а не ботами — публикуют в одно и то же время на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках и могут быть связаны с российскими прокси-серверами или передавать похожие сообщения в поддерживаемые Россией каналы, такие как RT и Sputnik, считают американские аналитики.

Как сообщал УНН, в середине февраля сотрудники Twitter, Facebook, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией о коронавирусе.